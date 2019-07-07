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تونس تنتشل جثث 14 مهاجراً بعد غرق العشرات قبالة سواحلها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:36 - 07 يوليو 2019
غرق قارب للمهاجرين - من الأرشيف غرق قارب للمهاجرين - من الأرشيف
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قالت جمعية الهلال الأحمر التونسية إن خفر السواحل التونسي انتشل امس السبت جثث 14 مهاجراً إفريقياً غرقوا عندما انقلب قاربهم الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصاً بعدما أبحر من ليبيا إلى أوروبا.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قالت يوم الخميس إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة، لكن أحدهم توفي في المستشفى. وكانت هناك مخاوف من غرق الباقين.

وغرق ما لا يقل عن 65 مهاجراً متجهين إلى أوروبا من ليبيا في مايو أيار الماضي عندما انقلب قاربهم قبالة تونس.

 والساحل الغربي لليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين من أنحاء إفريقيا الراغبين في الوصول إلى أوروبا.

لكن الأعداد انخفضت بسبب جهود تقودها إيطاليا لمكافحة شبكات التهريب ودعم خفر السواحل الليبي.

وعلى الرغم من أن القتال في ليبيا زاد من صعوبة عمليات تهريب البشر إلا أن مسؤولين في مجال الإغاثة الدولية حذروا من أنه قد يدفع المزيد من الليبيين للفرار من بلدهم.

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