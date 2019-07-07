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الاحتلال يعتقل شاباً ووالده بزعم الضلوع بعملية حزما

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:05 - 07 يوليو 2019
عملية دهس عملية دهس
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 اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عند منتصف الليل، شاب فلسطيني ووالده بزعم الضلوع في عملية الدهس بالقرب من قرية حزما، ما تسبب بإصابة 5 جنود بجروح وصفت بين المتوسطة والطفيفة.

وتم إلقاء القبض على الشاب ووالده بعد حملة تمشيط وفحص في حاجز عسكري في المنطقة، وذلك بعد نشاط استخباري لجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك). وتم نقلهما لتحقيق قوات الأمن، حيث رجح الاحتلال أن خلفية الحادث أمنية.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إنه وبعد نشاط ميداني واستخباري مشترك لجنوده وجهاز الأمن العام (الشاباك) تم اعتقال شخص يعتقد انه قام بدهس الجنود، مساء السبت، بالقرب من قرية حزما.

وزعم الجيش في بيانه، أن التحقيق الأولي يظهر أن الحديث عن عملية دهس، حيث رصد المنفذ مجموعة من الجنود جانب الطريق خلال مهمة ميدانية وقام بدهسهم. ونتيجة لعملية الدهس أصيب 3 جنود بجروح متوسطة واثنين بجروح طفيفة.

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