خروج منتخب مصر من دور الـ 16 لأمم أفريقيا

ودع منتخب مصر الأول، منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مساء اليوم السبت، بعد أن خسر بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 بالبطولة بإستاد القاهرة.

ويأتي خروج منتخب مصر اليوم، بمثابة المفاجأة الثانية بالبطولة بعد أن خرج المنتخب المغربي أمس الجمعة، أمام منتخب بنين، بركلات الترجيح.

وانتهت أحداث الشوط الأول، بالتعادل السلبي بدون أهداف، مع سيطرة كبيرة لمنتخب جنوب إفريقيا، بعد أن هدد لاعبو منتخب الأولاود مرمى منتخبنا الوطني، عن طريق أخطر لاعبي المنتخبين بيرسي تاو، لولا براعة وتألق الحارس محمد الشناوي، لخرج منتخب جنوب إفريقيا متقدما بأكثر من هدف.

ظهر لاعبو منتخب جنوب إفريقيا، بشكل أفضل وتماسك وتقارب بين لاعبيه، وسيطروا على مجريات اللعب باستاد القاهرة، واعتمد المنتخب الوطني على الهجمات المرتدة وسرعات محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، لكن الدفاع الجنوب الإفريقي وقف بالمرصاد.