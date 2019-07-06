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"التربية" تنفي الشائعات حول موعد إعلان نتائج الثانوية العامة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:58 - 06 يوليو 2019
بنك فلسطين
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نفت وزارة التربية والتعليم؛ الشائعات التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول موعد إعلان نتائج الثانوية العامة "الإنجاز".

وأكدت "التربية"، في بيان لها اليوم السبت، أنها لغاية الآن لم تحدد موعداً لنشر النتائج، وأنه في حال تم تحديد موعد؛ فإن الوزارة ستصدر بياناً صحفياً بهذا الخصوص.

وقالت إن عمليات الفرز والإدخال للبيانات ما تزال متواصلة في المحافظات الشمالية والجنوبية والتي قد تستغرق أسبوعين تقريباً.

وأكدت الوزارة أن لجنة الامتحانات العامة ستجتمع قريباً لتقييم كافة الإجراءات والإعلان عن موعد النتائج وآلية نشرها.

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