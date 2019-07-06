أوكرانيا تتسلم شحنة من النفط الأمريكي

أعلنت السلطات الأوكرانية أن البلاد استلمت أول شحنة من النفط الأمريكي وصلت إلى ميناء أوديسا، بعد أن حظرت روسيا توريدات النفط إلى أوكرانيا.

وأوصلت ناقلة النفط "ويسدوم فينتشر" (Wisdom Venture) التي تبحر تحت علم هونغ كونغ، 75 ألف طن من النفط الأمريكي، وفق بيان صدر عن إدارة ميناء أوديسا، في سابقة هي الأولى في تاريخ أوكرانيا.

وأضاف البيان أن إفراغ الحمولة وضخ النفط في صهاريج برية في الميناء قد يستغرق 36 ساعة، منوها إلى إمكانية أن تصل الدفعة الثانية من النفط الأمريكي إلى أوديسا في أغسطس المقبل.

يأتي ذلك بعد أن فرضت الحكومة الروسية في يونيو الماضي قيودا صارمة على توريدات الوقود إلى أوكرانيا، بينها البنزين ووقود الديزل والبروبان والبوتان والفحم وأنواع أخرى، ردا على توسيعها المستمر للعقوبات ضد روسيا.