إيران ترفع غدًا مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5%

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، عباس عراقجي، سيعلن مزيدا من تقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 غدا الأحد، وذلك في الوقت الذي تقول فيه طهران إن الشركاء الأوروبيين تقاعسوا عن حمايتها من العقوبات الأميركية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن مسؤولين آخرين سينضمون إلى عراقجي في هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي في الساعة 10:30 صباحا (06:00 بتوقيت غرينتش).

وفي سياق متصل قال مسؤول إيراني لرويترز، إن إيران ستعلن يوم الأحد عن أنها سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى خمسة بالمئة متجاوزة نسبة 3.67 التي حددها الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "الإعلان الرئيسي غدا سيكون رفع مستوى التخصيب إلى خمسة بالمئة من نسبة 3.67 بالمئة التي اتفقنا عليها بموجب الاتفاق".

وأعلنت طهران في 8 مايو عزمها التراجع عن التزامين اثنين كانا يحددان سقفا لاحتياطي اليورانيوم المخصب والماء الثقيل. وسبق لطهران أن منحت مهلة 60 يوما للدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الصين وروسيا) لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، قبل أن تؤكد أن جهود تلك الدول غير كافية.