الاحتلال الإسرائيلي يفسد نهائي "كأس فلسطين" 

منعت سلطات الاحتلال بعثة نادي خدمات رفح من مغادرة قطاع غزة للمشاركة في إياب نهائي كأس فلسطين أمام فريق مركز بلاطة، بعد لعب مباراة الذهاب في قطاع غزة.



وقال حذيفة لافي، عضو إرادة نادي خدمات رفح، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 4 تصاريح فقط من أصل 35 تصريح لبعثة نادي الخدمات المتوجهة للعب مباراة الإياب أمام مركز بلاطة.



وأوضح لافي لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه لا يمكن إقامة المباراة في موعدها في ظل تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى تلقي الخدمات وعودات من أجل إيجاد حلول للأزمة.



ولفت إلى أن المباراة تم تأجيلها إلى أجلٍ غير مسمى حتى يتم إيجاد حل، مضيفًا أن المباراة هامة للرياضة الفلسطينية بشكل عام، ولا يمكن المشاركة إلا بإصدار التصاريح لجميع أفراد بعثة النادي.



وتابع لافي: "الرياضة تقرب الشعوب المسافات، ونحن شعب واحد فكيف لا نستطيع لعب مباراة بين فريق من المحافظات الجنوبية وآخر من الشمالية، ومنع اللاعبين من الالتقاء بزملائهم".



وأشار إلى أن شعار "الفيفا" هو "الرياضة للجميع"، وحرمان نادي من المشاركة في مباراة نهائية ظلم كبير، منوهًا إلى أن النادي جميع أنشطته رياضية وليس لديه أي نشاط سياسي ليتم عرقلة حركة لاعبيه وطاقمه.



وتعادل فريق خدمات رفح مع ضيفه مركز بلاطة بهدف لمثله في مباراة ذهاب نهائي كأس فلسطين لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة.



وسجل مركز بلاطة هدفه عبر لاعبه خالد سالم في الدقيقة 32، وتعادل خدمات رفح عن طريق اللاعب معتز النحال من ركلة جزاء بالدقيقة 72.



وتأسس نادي خدمات رفح بمساعدة من وكالة الغوث الدولية عام 1951م ليكون متنفساً لشباب محافظة رفح لممارسة هواياتهم الرياضية، و يهدف أيضاً إلى إنشاء مؤسسة شبابية تعمل على تجميع الشباب من أبناء المخيم وتقديم العديد من الخدمات في كافة المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية.

