إخماد حريق اتى على مئات الاشجار شمال الخليل

اخمدت طواقم الدفاع المدني في الخليل اليوم السبت، نيران اندلعت في منطقة واد الوهادين وخربة القط، جنوب بلدة بيت امر شمال الخليل.

وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت امر محمد عوض، ان النيران اتت على عشرات الدونمات المزروعة بالعنب واللوزيات تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات الصليبي وعوض وعقل، وان النيران التهمت مئات اشجار اللوزيات والعنب بشكل كلي وجزئي وقدر اصحاب الاراضي خسائرهم بآلاف الشواقل.

وقال عوض، رغم تواجد اطفائية الاحتلال التابعة لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على اراضي المواطنين في المنطقة وطلب المزارعين واصحاب الاراضي منهم اطفاء النار، الا ان طاقم الاطفائية وما يسمى امن المستوطنة، رفضوا تقديم اي مساعدة حيث قامت اطفائية الدفاع المدني وعدد من المواطنين بالسيطرة على الحريق الذي استمر لساعتين.

من جانبهم، اتهم اصحاب الاراضي التي اتت عليها النيران، مستوطني المستوطنة المذكورة، بانهم هم من اشعلوا النار في اراضيهم، موضحين ان المستوطنين وما يسمى "أمن المستوطنة" منعوهم من الوصول اليها عدة مرات للعمل فيها بحرية بهدف الاستيلاء عليها لتوسيع المستوطنة.