محمد بن نايف يبكي لفقدان والدته والديوان الملكي يتجاهله

توفيت الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وهي أرملة الأمير نايف بن عبد العزيز؛ والدة ولي العهد السعودي السابق ووزير الداخلية السابق القوي محمد بن نايف؛ كما أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان، الجمعة.

وأفاد الديوان في بيانه أنه ستتم الصلاة على الراحلة الأميرة جوهرة، بعد صلاة المغرب اليوم الجمعة، في المسجد الحرام بمكة المكرمة؛ لكنه تجاهل الإعلان ذكر اسم ولي العهد السابق محمد بن نايف، واكتفى بنشر اسم ابنها الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز

ونُشرت فيديوهات على حساب محمد بن نايف على الانستغرام، يظهر فيها ولي العهد ووزير الداخلية السابق وهو يبكي متأثراً لفقدان والدته.

كما أعاد مغردون نشر صورة سابقة للأمير محمد بن نايف وهو يقود كرسيا متحركا تجلس عليه والدته خلال علاجها بأحد المستشفيات.

وشغل محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، منصب ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمملكة، حيث كان الشخصية القوية في جهاز الأمن بالمملكة على مدى العقدين الماضيين، حتى تم إعفاؤه في 21 يونيو/حزيران عام 2017.

وبعد ذلك بشهر، كشفت وكالة “رويترز” للأنباء عن تفاصيل ما أسمته “انقلاب القصر” في السعودية، والذي أدى إلى تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد.

ونقلت رويترز عن مصدر سعودي مقرب من بن نايف، تأكيده أن “الإقالة شكلت صدمة لمحمد بن نايف، وأنها كانت انقلابا. وأن بن نايف لم يتوقع أن يفقد منصبه لمصلحة محمد بن سلمان الذي يرى أنه ارتكب مجموعة من الأخطاء السياسية، على غرار تعامله مع الصراع في اليمن، وإلغائه المزايا المالية للموظفين الحكوميين”.





