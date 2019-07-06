25 منحة دراسية كاملة بكلية العلوم والتكنولوجيا

أعلنت جامعة القدس عن توفير 25 منحة دراسية كاملة تغطي تكاليف التعليم في كلية العلوم والتكنولوجيا للطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بأحد تخصصات الكلية في الفصل الأول من العام الأكاديمي 2019/2020 ، حيث تشمل المنح تخصصات الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية، الرياضيات، الفيزياء، الأحياء، وعلم الحاسوب، حيث تغطي المنح جميع الفصول الدراسية كاملة.

وتعمل جامعة القدس على توفير العديد من المنح الدراسية للطلبة المتفوقين الراغبين في دراسة العلوم والتكنولوجيا، انطلاقاً من إيمان الجامعة بأهمية هذه التخصصات العلمية، ولتشجيع الطلبة المتفوقين على الالتحاق بها.

وكانت جامعة القدس قد فتحت أبواب القبول لأكثر من 120 تخصص بكالوريوس وماجستير ودبلوم متوسط في كلية الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، المهن الصحية، الصحة العامة، الحقوق، كلية القدس بارد، العلوم والتكنولوجيا، الهندسة، القرآن والدراسات الإسلامية، الدعوة وأصول الدين، الأعمال والاقتصاد، الآداب، العلوم التربوية، الدراسات الثنائية، هند الحسيني للبنات.

ويستطيع الطالب الحصول على طلب الالتحاق بالجامعة وتعبئته الكترونياً دون الحاجة للتوجه للجامعة، إذ يتوفر الطلب في كافة فروع البنك العربي، وفروع بنك فلسطين في (أبوديس، رام الله، بيت لحم، الخليل)، إضافة للدائرة المالية في حرم الجامعة الرئيس بأبوديس، وكلية هند الحسيني للبنات في الشيخ جراح.

كما ويستطيع طلبة الثانوية العامة تقديم طلب الالتحاق بجامعة القدس قبل ظهور نتائج الثانوية العامة من خلال تحميل رقم الجلوس، الأمر الذي يؤدي إلى تحميل نتائج الثانوية العامة الكترونياً لدى ظهورها، وذلك من خلال زيارة رابط موقع القبول في جامعة القدس: http://admission.alquds.edu.

وتشير جامعة القدس في هذا السياق الى ان التقدم المبكر بطلب الالتحاق قبل ظهور نتائج الثانوية يعزز من فرص قبول الطلبة في التخصص الذي يطمحون اليه، وذلك نظرا للاقبال الكبير على برامجها المختلفة، تحديداً وأن جزء من هذه البرامج والتخصصات هي الوحيدة من نوعها ليس على مستوى فلسطين فحسب، بل على مستوى الشرق الاوسط برمته، ككلية الدراسات الثنائية وهي أول كلية من نوعها في منطقة الشرق الاوسط، التي تم تأسيسها عام 2015 بالتعاون مع الحكومة الالمانية، وتطرح نظاما تعليميا متطورا وفقا للنموذج الألماني الذي يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في تخصصات الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات وادارة الاعمال، بحيث يقسم وقت طلبة البرنامج في هذه التخصصات خلال فترة دراستهم بين التعليم النظري في الجامعة والتطبيق العملي في احدى الشركات أوالمؤسسات التي تزيد عن المئة وسبعين الشريكة مع الجامعة في هذا البرنامج الفريد، كل وفقا لتخصصه.

وقد عملت جامعة القدس مع الحكومة الالمانية على تاسيس هذا النظام التعليمي للمساهمة في رفع المستوى المهني والعملي لدى الشباب الفلسطيني، واستحداث فرص عمل للطلاب بعد تخرجهم وجسر الفجوة بين مخرجات التعليم الاكاديمي واحتياجات ومتطلبات المجتمع وضرورات التنمية واحتياجات سوق العمل الفلسطيني.

ومن ضمن هذه البرامج المميزة ايضا، كلية القدس بارد Al-Quds Bard وهي أول كلية علوم وآداب في الشرق الأوسط، تم تاسيسها بالشراكة مع كلية بارد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمنح شهادة البكالوريوس في العلوم والآداب، اوشهادة الماجستير في برامج التعليم (MAT)، ويحصل الطالب خلال دراسته على شهادتين إحداهما من جامعة القدس والأخرى من جامعة بارد في نيويورك.

هذا اضافة الى مجموعة من الكليات النوعية والتي تلاقي اقبالاً كبيراً يفوق قدرتها الاستيعابية، كالطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، والتي يحقق خريجوها تفوقا مهنياً كبيراً.

ويشمل طلب الالتحاق، طلب المساعدات المالية الذي يمنح الطلبة فرصة الاستفادة من برنامج المنح والمساعدات المالية المتعددة التي توفرها جامعة القدس، والتي تعد الأوسع من نوعها بين الجامعات الفلسطينية، والتي استفاد منها العام الماضي أكثر من 60% من طلبة الجامعة، وذلك ايماناً منها بحق الطالب في التعليم وكسر أي عائق يحول دون ذلك، وبالتالي تعمل الجامعة على توسعة برنامج المساعدات الطلابية في كل عام، وتجنيد الأموال لصالحه وذلك لالتزامها المبدأي بتوفير التعليم لكل من يحقق الشروط الأكاديمية.

لمزيد من المعلومات وللتقدم لهذه المنحة يرجى زيارة الصفحة الالكترونية: http://admission.alquds.edu.