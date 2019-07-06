جمعية رجال الأعمال: آلية "GRM" دمرت اقتصاد قطاع غزة

طالب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين اليوم السبت، بضرورة رفع الحظر الإسرائيلي عن المواد الخام الممنوعة الإدخال لقطاع غزة بحجة الاستخدام المزدوج، وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ"GRM" لما يترتب عليهما من آثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة.

وقال الحايك في تصريح صحفي، إن آلية الـ"GRM" ساهمت في تعزيز حصار غزة وخنق الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقييد حركة دخول مواد البناء اللازمة لإعادة الأعمار، وتدمير قطاع الإنشاءات المشغل الأكبر للأيدي العاملة في القطاع، ناهيك عن إلحاق خسائر فادحة بقطاع المقاولات، تقدر بملايين الدولارات.

وأكد ضرورة أن يتزامن إلغاء الـ"GRM" مع رفع الحظر عن إدخال أكثر من 500 صنف من مستلزمات القطاعات التجارية والصناعية في غزة، مشيراً إلى أن الإعلان الإسرائيلي الأخير عن رفع الحظر عن 18 صنفاً من أصل مئات المواد المحظورة، يعتبر خطوة إيجابية، لكنها تحتاج للتطبيق والتوسيع، لتطال باقي الأصناف الممنوعة، واللازمة لإعادة تحريك المصانع الفلسطينية وضح دماء جديدة في الاقتصاد الفلسطيني في غزة.