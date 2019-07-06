أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد 7/7/2019.

وأشارت الداخلية إلى أن الحافلات المراد سفرها هي حافلة الجوازات المصرية + الحافلتان الأولى، والثانية حتى الرقم (50) من كشف (7/4).

وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت إلى جميع المسافرين إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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