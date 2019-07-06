ممثل "حماس" في لبنان يستقبل وفداً من "حركة الجهاد"

استقبل ممثل حركة "حماس" في لبنان، د. أحمد عبد الهادي، اليوم الخميس، في مكتب الحركة ببيروت، مسؤول الإعلام في "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، داوود شهاب، وممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا، بحضور مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة "حماس" بلبنان، مشهور عبد الحليم.

وناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، خصوصاً صفقة القرن، والوضع في قطاع غزة، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث جدد الجانبان رفضهما لصفقة القرن الأمريكية وما يندرج تحتها، مؤكدين أنه بالوحدة والمقاومة نستطيع إفشال كل المشاريع والمؤامرات.

ولفت عبد الهادي إلى إطلاق هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، التي تشكل ضمانة لقضية اللاجئين، وإطلاق الحوار اللبناني الفلسطيني أيضاً الذي نسعى لأن ينتج عنه قرارات تؤدي إلى منح الحقوق والعيش الكريم إلى حين العودة.

كما أكد عبد الهادي حرص الحركة والجميع على أمن المخيمات واستقرارها، وأن لا يصدر منها أي ضرر يلحق بالجوار اللبناني، مشدداً على تمسك اللاجئين بحق العودة ورفضهم كافة مشاريع التوطين، مطالباً بضرورة أن يكون هناك مقاربة لبنانية فلسطينية لمواجهة كافة المشاريع.

بدوره، أشار شهاب إلى أنه على الرغم من صعوبة الحالة المعيشية والاجتماعية لشعبنا في قطاع غزة، إلا أن المعنويات مرتفعة والمقاومة بخير حيث أنها شكلت حالة ردع للكيان الصهيوني، وأيضاً مسيرات العودة التي شكلت نموذجاً وطنياً، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني قادر على إفشال صفقة القرن من خلال وحدته وصموده ومواجهته للاحتلال الغاصب.

كما أكد عطايا على "أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية للاجئين الفلسطينيين، وضرورة التمسك بحقهم في العودة إلى ديارهم، والعمل على تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية".