هكذا أحيت فانزويلا عيد استقلالها!

أحييت فنزويلا عيد استقلالها الـ208 في ظل أزمتها السياسية المتفاقمة بتنظيم الرئيس نيكولاس مادورو عرضا عسكريا كبيرا، وتسيير المعارضة بزعامة خوان غوايدو مظاهرة احتجاج وسط كاراكاس.

ونظم العرض العسكري بحضور مادورو في كاراكاس بمشاركة الدبابات والمقاتلات والقوات الخاصة، في خطوة تهدف إلى تأكيد ولاء العسكريين للحكومة رغم الأزمة السياسية في البلاد ومساعي تشتيت الجيش والطعن بولائه.

وجدد مادورو في كلمة ألقاها أثناء العرض دعوته إلى للحوار بين الحكومة والمعارضة، وقال: "ننظر إلى السماء متطلعين إلى السلام.. ونتوسل إلى الرب وصواريخنا مصوبة".

وفي غضون ذلك، نظم زعيم المعارضة رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو مظاهرة في العاصمة شارك فيها بضعة آلاف محتج وهو أقل بشكل ملحوظ من عدد المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في وقت سابق من العام الجاري.