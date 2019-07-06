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"كان": ترامب يدرس إلغاء إعفاءات البرنامج النووي الإيراني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:27 - 06 يوليو 2019
ترامب ترامب
بنك فلسطين
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أعلن مستشار الامن القومي الأمريكي جون بولتون الليلة الماضية أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يدرس إلغاء إعفاءات البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت قناة "كان العبرية" عن "بولتون" قوله، إن إيران ومع زيادة مخزونها من اليورانيوم وعزمها على رفع نسبة التخصيب أظهرت أنها لم يكن لديها قرار حاسم واستراتيجي بالتخلي عن انتاج الأسلحة النووية.

يذكر أنه في مايو/أيار الماضي، منحت الولايات المتحدة مجددًا إعفاءات تسمح لبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بمواصلة العمل مع إيران في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، ما سمح لهذه الدول بمواصلة المشروعات التي تستهدف كبح قدرة طهران على إنتاج سلاح نووي.

كما شملت الإعفاءات التي أصدرتها حكومة ترامب المنشآت النووية في أراك وبوشهر وفوردو، وذلك بهدف استمرار الرقابة الدولية عليها.

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