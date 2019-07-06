تعرف على حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت

تشهد الطرق في قطاع غزة اليوم السبت منذ الصباح الباكر حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، بينما تسير الحركة في الطرق الخارجية في شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين بشكل اعتيادي.

ونوهت إدارة شرطة المرور في غزة اليوم عن وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح وسوق السيارات في مدينة غزة؛ راجيه من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

وفيما يخص حوادث السير سجلت تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما 5 إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت المركبات ومكونات الطريق.

ومن الجدير ذكره أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والآخرين للخطر، وفي حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف؛ ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، وتواصل مع العمليات المركزية. وفق شرطة المرور