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الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تشيكية في ليبيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:21 - 06 يوليو 2019
اسقاط طائرة اسقاط طائرة
بنك فلسطين
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كشفت مصادر عسكرية في الجيش الوطني الذي يقوده خليفة حفتر النقاب عن تمكن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني من إسقاط طائرة "ميغ-23أو بي".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً التقطت في مكان سقوط الطائرة في ريف مدينة ترهونة التي تبعد عن العاصمة طرابلس بـ88 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي.

ويظهر في الصور، برأي بعض الخبراء، حطام طائرة تشيكية الصنع. واعترف خصوم حفتر، كما قالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، بفقدان طائرة L-39ZO. أما وسيطة الدفاع الجوي التي أسقطت الطائرة فقد تكون هي منظومة "بانتسير" التي وصلت إلى ليبيا مؤخرا من الإمارات العربية وفقا للمعلومات الصحفية.

 

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