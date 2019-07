بالخطوات.. كيف توثق حسابك بفيسبوك كالمشاهير؟

تتيح الشارة الزرقاء التي تظهر بعد أسماء حسابات فيسبوك للمستخدمين معرفة أن الصفحة العامة أو الشخصية التي يتابعونها هي صفحة موثقة وأصلية، مما يزيد ثقتهم فيها وبمحتواها، وهي الخاصية التي يطبقها فيسبوك تلقائيا على العلامات التجارية الكبرى، والمؤسسات الإعلامية، والشخصيات العامة كالفنانين والسياسيين.



وتعتمد أهليتك للحصول على الشارة الزرقاء لحسابك الخاص، أو حساب شركتك على مجموعة متنوعة من العوامل، مثل توفر المعلومات الكاملة عن الحساب، والامتثال لسياسات فيسبوك، وتحقيق المصلحة العامة، وغيرها، حتى الوصول لخطوة تقديم طلب لفيسبوك للاستفادة من مزايا هذه الخدمة. فإذا كنت ناشطا على فيسبوك، أو صاحب شركة وليدة، وتسعى للحصول على شارة التحقق الزرقاء لمزيد من المصداقية، اتبع هذه الخطوات البسيطة التالية:



أولا: خطوات تمهيدية



1- أضف حساباتك على تويتر وإنستغرام وموقعك الرسمي أو مدونتك إلى حسابك الشخصي على فيسبوك.



2- مكن العامة من متابعتك بتفعيل خاصية الـمتابعة "FOLLOW" للصفحات الشخصية.



3- يجب أن يعكس اسم صفحتك هويتك، أو هوية ما تسوق له، وألا يتضمن اسم الصفحات مصطلحات أو عبارات مسيئة أو تنتهك حقوق شخص ما، أو أن يتكون الاسم من كلمة عامة مثل بيتزا.



4- يجب أن يكون الاسم صحيحا لغويا، وألا يضم رموزا بلا فائدة، أو شرح وزوائد يمكن وضعها في التعريف عوضا عن الاسم.



5-في ملف التعريف بنفسك أو منتجك من الأفضل توضيح موقعك الجغرافي، واستخدام كلمات مفتاحية تسهل البحث عنك، مثل طبيب نفسي، أعصاب، عيادة، مسلسلات.



6- حاول اختيار نمط محدد وثابت للمحتوى الذي تشاركه، واسع لمزيد من التفاعل على منشوراتك بتخصيص ميزانية متواضعة للإعلانات قد لا تتخطى خمسة دولارات عن كل يوم لمدة أسبوع.



7- إذا لم تكن ممثلا أو صحفيا أو موسيقيا أو رياضيا لا تسجل نفسك على فيسبوك أنك مدون أو رجل أعمال أو مؤلف أو أي فئة، وسجل نفسك أنك "شخصية عامة".



8- حمل تطبيق "Facebook Mentions" على هاتفك، وبمجرد تنزيله ابحث باسم صفحتك عليه، وتأكد من أن اسمها لا يتشابه مع صفحات أخرى حصلت على الشارات الزرقاء، وإذا تشابه فعليك تغييره، وبعد ذلك الضغط على صفحتي ليست موثقة "My page is not verified".



ثانيا: تقديم الطلب ودعمه بعد إتمام الخطوات السابقة يمكنك ملء نموذج طلب على فيسبوك، ويمكنك دعم الطلب ورفع احتمالية قبولك باتباع الخطوات التالية:



1-سيطلب منك النموذج تقديم نسخة من بطاقة الهوية الرسمية الصادرة عن الحكومة أو جواز السفر، ولكن تقديمك لمزيد من الأوراق الثبوتية القانونية كرخصة القيادة، وتضمين معلومات قانونية إضافية كإثبات وجودك في المنطقة الجغرافية التي سجلت بها حسابك، يساعدهم في مراجعة طلبك بشكل أفضل وأسرع، ويطمئنهم لحقيقة شخصيتك.



2- إذا كان حسابك لمنتج أو خدمة وليس شخصيا، فعليك تقديم وثيقة بها ختم أو علامة رسمية لمنظمتك، كفاتورة الهاتف أو وثيقة الإعفاء الضريبي، أو أية وثيقة قانونية تقوي موقف منظمتك وسلامة موقفها المالي والقانوني.



3- من الأفضل عند تقديم الطلب أن تكتب بضع جمل تشرح سبب وجوب حصول حسابك على الشارة الزرقاء، وعليك ربط ذلك بالمصلحة العامة، وخدمة المجتمع، والدفاع عن الحقوق والحريات، وقبل الكتابة عليك التأكد من أهدافك بقراءة المواثيق العامة لحريات الإنسان كي لا تخالفها.



4- بعد تقديم طلبك ستتلقى إشعارا بمجرد مراجعته خلال 72 ساعة، وإذا رفض طلبك لا يمكنك تقديم طلب آخر قبل 30 يوما، وتحذرك إدارة فيسبوك من إرسال أكثر من طلب في وقت واحد، أو مباشرة بعد رفض الطلب، كي لا يجري تصنيفك أنك مزعج، كما تحذرك من التواصل مع أفراد أو شركات تعرض عليك بيع الشارة الزرقاء، خاصة أن فيسبوك يحذف الصفحات التي تروج لهذه الخدمة.



ثالثا: الالتزام بشروط فيسبوك: بالمتابعة ثبت أن الحصول على العلامة الزرقاء لا يستوجب عددا كبيرا من المعجبين أو صديقا ووسيطا يعمل في فيسبوك، ولكن ما قد يعيق الحصول عليها قد يكون نقاطا صغيرة أهملتها، لذا يجب عليك الالتزام على صفحتك بشروط فيسبوك وهي:



1- استخدام الاسم ذاته الذي تستخدمه في الحياة اليومية، سواء كان اسمك في بطاقة الهوية أو الاسم التجاري الذي سجلت به شركتك.



2- تقديم معلومات دقيقة عن نفسك وعملك.



3- لديك حساب واحد فقط على فيسبوك.



4-لا تشارك كلمة المرور الخاصة بك مع الآخرين، أو تمنح حق الوصول إلى حسابك دون إذن من فيسبوك.



5- أن تكون أكبر من 13 عاما، أو الحد الأدنى للسن القانونية في بلدك لاستخدام فيسبوك.



6- لم تسبق إدانتك باعتداء جنسي، أو سبق أن عطل فيسبوك حسابك بسبب خرق البنود أو السياسات على فيسبوك.



7- عبر عن نفسك وشارك المحتوى مع من حولك، ولكن ليس على حساب سلامة ورفاهية الآخرين وسلامة المجتمع.



8- لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية للآخرين.