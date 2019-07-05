داوود شهاب: المرحلة الراهنة تتطلب رص الصفوف لدعم تضحيات الشعب الفلسطيني

زار وفد من "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" المقر الرئيسي للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة في بيروت، وضم الوفد كلاً من الأستاذ داوود شهاب مسؤول الإعلام في الحركة بقطاع غزة، والأستاذ إحسان عطايا ممثل الحركة في لبنان.

وقد رحب الدكتور يحيى غدار أمين عام التجمع بالوفد الكريم، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في إطار حشد الجهود السياسية والإعلامية للوقوف في وجه المؤامرات والاعتداءات وليس آخرها مؤامرة "صفقة القرن".

وأكد الدكتور غدار أن من الضرورة بمكان الارتقاء بالأداء الإعلامي والنهوض بآليات التعاطي مع التهديدات والمؤامرات التي تتعرض لها الأمة، معتبراً ذلك أمرا في غاية الأهمية لرفد تضحيات الشعب الفلسطيني وكل شعوب محور المقاومة بما من شأنه إيصال صوتهم ورسالتهم بالشكل الأمثل.

من جانبه، نقل الأستاذ داود شهاب تحيات الإخوة في غزة للتجمع وأمينه العام، مشيدا بالمكانة التي اكتسبها على مدى السنوات الماضية وخصوصا مع مواكبته مسيرات العودة وتقديم الدعم لها، مثمناً الجهود التي يبذلها التجمع في خدمة القضية المركزية للأمة.

وأكد شهاب أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل على رص الصفوف وحشد الجهود والابتعاد عن كل ما من شأنه شق الصف الوطني، معتبرا ان الوحدة الوطنية الفلسطينية لها الدور الأكبر في دعم تضحيات ونضالات الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه.

وشدد شهاب على أن "حركة الجهاد الإسلامي" وكل الشعب الفلسطيني لن يستكين حتى تحقيق النصر المؤزر واستعادة الأرض والمقدسات، لافتا إلى أهمية العمل على تحسين الخطاب الإعلامي والاستفادة من الإمكانات المتاحة بما يحقق أهداف الشعب الفلسطيني والأمة.

كما أكد عطايا على أهمية رفع مستوى الوعي بالقضية الفلسطينية لدى الأجيال الصاعدة، وضرورة العمل على استنهاض الشعوب لمؤازرة الشعب الفلسطيني في مقاومته المستمرة حتى التحرير والعودة.