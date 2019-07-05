بنين تطيح بالمغرب من كأس أمم إفريقيا بـ"ركلات الترجيح"

بلغ منتخب بنين دور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه اليوم الجمعة بفوزه على نظيره المغربي 4-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وافتتح منتخب بنين باب التسجيل عن طريق مويس أديليهو في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وعادل لأسود الأطلس، يوسف النصيري، في الدقيقة 75.

وأضاع حكيم زياش فرصة إنهاء اللقاء لمصلحة المغرب، عندما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وصعد المنتخب المغربي لهذا الدور بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، فيما صعد منتخب بنين لهذا الدور بصفته واحدا من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة بعدما جمع 3 نقاط.