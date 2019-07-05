قناة عبرية: "اسرائيل" قررت السماح بدخول سلع جديدة لغزة

قررت سلطات الاحتلال السماح باستئناف دخول بعض البضائع التجارية إلى قطاع غزة، بعد ان ازالت 18 صنفا من قائمة السلع التي كان محظورا إدخالها منذ سنين، ومن مجملها أسمدة زراعية، وكوابل فولاذية تستخدم في قوارب صيد كبيرة.

كما مُنحت تأشيرات دخول لتجار غزيين تفوق أعمارهم 25 عاما، وتمت زيادة عدد التجار المسموح لهم بدخول إسرائيل ليبلغ خمسة الاف. وتم ايضا توسيع أنواع السلع التي يمكن تصديرها من القطاع الى إسرائيل والضفة الغربية والخارج.

وأفادت إذاعة "كان " العبرية ان هذه "التسهيلات" تم تقديمها في إطار الجهود الساعية لتسوية مع حركة حماس، لمنع حدوث انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية في القطاع".