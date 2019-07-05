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الإمارات الأولى عربيا والتاسعة عالمياً بجودة الحياة للمغتربين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:57 - 05 يوليو 2019
الامارات العربية المتحدة الامارات العربية المتحدة
بنك فلسطين
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احتلت الإمارات مرتبة الصدارة في قائمة أفضل البلدان للمغتربين من حيث جودة الحياة لعام 2019، وذلك وفقا لتقرير أصدره بنك "إتش إس بي سي".
وبحسب نتائج التقرير، قال 83 في المئة من المشاركين في استبيان الرأي الذي أجراه "إتش إس بي سي"، إنهم يشعرون بالأمان أكثر من بلدهم الأم، فيما كانت أهم أولويات المقيمين بالدولة الادخار وتعليم الأبناء تعليما جيدا، وفق ما نقل موقع صحيفة "الإمارات اليوم".
وجاءت الإمارات في المركز التاسع عالميا بعد سويسرا وسنغافورة وكندا وإسبانيا ونيوزيلاندا وأستراليا وتركيا وألمانيا.

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