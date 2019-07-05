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موقع عبري يكشف.. رئيس أركان الاحتلال يلتقي مع المليونير بشار المصري سراً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:34 - 05 يوليو 2019
بشار المصري رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري رجل الأعمال الفلسطيني
بنك فلسطين
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كشف موقع "واللا" العبري، الجمعة، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اجتمع سرا مع المليونير الفلسطيني، بشار المصري، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنعقاد الاجتماع في رام الله، وأن رئيس الأركان كوخافي، أجرى في هذا اليوم، جولة ميدانية بالمنطقة. بحسب الموقع العبري.

ونقل الموقع العبري، عن مصادر أمنية قولها: "كوخافي مهتم بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين، بالضفة الغربية، ويبحث عن طرق جديدة تؤدي الى استمرار الهدوء هناك". 

ووفقاً للموقع فإنه ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، إلا أن المستوى السياسي والأمني في "إسرائيل"، يعملون على تحسين وتقوية الاقتصاد بالضفة، بهدف ضمان الهدوء والاستقرار، في حال اندلاع صراعات بعد موت رئيس السلطة محمود عباس.

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