بدء توافد المواطنين لمخيمات العودة شرق قطاع غزة

بدأ المواطنون بالتوافد إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على طول الشريط الشرقي لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ 65 لمسيرة العودة وكسر الحصار التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان " بوحدتنا نسقط المؤامرة "

وأفاد مراسلنا، أن مئات الشباب بدأوا بالوصول لمخيمات العودة من رفح جنوباً وحتى جباليا شمالاً، بالحافلات وسيراً على الأقدام والدراجات النارية.

في ذات السياق، ينتشر جنود الاحتلال الإسرائيلي على طول السياج الفاصل للتصدي للمسيرة السلمية، مدججين بالسلاح.

وأفاد مراسلنا، أن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين فور وصولهم.

الجدير ذكره، أن مسيرات العودة وكسر الحصار انطلقت في 30 آذار مارس من العام الماضي، للتأكيد على حق العودة، وكسر الحصار الاسرائيلي الظالم عن قطاع غزة.