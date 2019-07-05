الجهاد تنظم وقفة تضامنية مع القيادي "عز الدين" المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين، مساء أمس الخميس وقفة تضامنية مع القيادي جعفر عز الدين ، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال، وذلك أمام منزله في بلدة عرابة .

وشارك في الوقفة العشرات من كوادر وأنصار حركة الجهاد الإسلامي، الذين رفعوا صورا ولافتات تضامنية مع القيادي جعفر عز الدين .

من جهته أكد الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن جعفر سينتصر قريبا على السجون، وسيعود إلى أحضان بلدة عرابة، مشدداً على ضرورة استمرار فعاليات الاسناد في هذه المعركة الجديدة التي يخوضها بعزيمة وإرادة لا تعرف لليأس والتراجع طريقاً.

وأشار القيادي عدنان إلى عديد الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال وخاصة الأسرى المرضى وعن حملات الاعتقال التي طالت أسرى محررين من حركة الجهاد في المحافظة.

ويخوض القيادي في حركة الجهاد الإسلامي واحد ابطال معركة الأمعاء الخاوية الأسير القيادي جعفر عز الدين ٥٠ عاما من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم العشرين على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وقالت زوجة الأسير جعفر عز الدين في وقت سابق إنه تعرض للتنكيل والاعتداء عليه خلال ذهابه إلى المحكمة.















