السبسي يدعو لانتخابات تشريعية ورئاسية

وقع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

وغادر الرئيس التونسي المستشفى العسكري في تونس إلى مقر إقامته، بعد أن كان نقل إلى المستشفى يوم الأسبوع الماضي في حالة صحية حرجة.

وقالت الرئاسة التونسية مساء الاثنين الماضي في بيان "تُعلم رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج عشية الاثنين 1 جويلية (يوليو/تموز) 2019 بعد تلقيه العلاج اللازم وتعافيه".

