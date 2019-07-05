صحيفة: حماس توجه رسالة الى الاحتلال الإسرائيلي

أكدت مصادر فلسطينية، أن حركة حماس ترفض محاولة إسرائيل تحويل أموال المنحة القطرية إلى مشاريع البنية التحتية للمشاريع الصناعية، مطالبة باستمرارها لمصلحة لفقراء، وإيجاد منحة جديدة للبنية والمشاريع الصناعية.

وذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن ثمة تحدٍّ جديد سيواجه التفاهمات خلال الأسبوع المقبل، وهو الموعد الذي يتوقع أن تدخل فيه دفعة جديدة من المنحة القطرية للعائلات الفقيرة في غزة .

وكانت مصادر اسرائيلية قد ان قطر وافقت على تمويل المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها عند معبر كارني شرق مدينة غزة والتي من المتوقع ان توفر فرص العمل لـ5000 فلسطيني.