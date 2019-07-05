ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

غزة تستعد لجمعة "بوحدتنا نسقط المؤامرة"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:40 - 05 يوليو 2019
مسيرة العودة الكبرى مسيرة العودة الكبرى
بنك فلسطين
مشاركة

يستعد الفلسطينيون لجمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة بعنوان "بوحدتنا نسقط المؤامرة".

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في فعاليات الجمعة الـ 65 والتي ستحمل عنوان "بوحدتنا نسقط المؤامرة"، رفضا لنتائج مؤتمر البحرين وللإعلان عن فشله وموته ، وفي إطار مقاومة صفقة القرن والتطبيع.

وجددت الهيئة تأكيد فصائل المقاومة على أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة، وستبقى متأججة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية كسلاح فعّال بيد شعبنا في سياق فضح جرائم الاحتلال و الدفاع المستميت عن حقوقنا وثوابتنا، و إنهاء معاناة شعبنا وكسر الحصار المفروض عليه.

 

متعلقات