الحرازين يدعو لأوسع مشاركة جماهيرية في مسيرات العودة غداً

دعا عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار محمد الحرازين، لأوسع مشاركة جماهيرية غداً، في فعاليات جُمعة "بوحدتنا نُسقط المؤامرة"، على أرض مخيمات العودة شرقَ قطاع غزة.

وقال الحرازين في تصريح له :" إن رسالة الحشود وصلت لكل المطبعين والمتآمرين مع العدو الإسرائيلي، عشية انعقاد مؤتمر البحرين وخلاله، وستستمر بزخم وقوة لإسقاط كافة المؤامرات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف "بلا شك أن الوحدة الوطنية ركيزةٌ أساسية لتعزيز حضور القضية الفلسطينية، لذا يجب أن نعمل جميعاً على تحقيقها؛ باعتبارها أولوية".

وحذّر الحرازين من أن ما يخطط لا يقف عند حدود القضية الفلسطينية؛ بل يتعداها ليطال إخضاع كل عواصم الأمة عبر فتح بوابات التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

ودعا إلى موقفٍ عربي وإسلامي وفلسطيني موحد لكبح وصد المؤامرات، التي تستهدف قضيتنا ومقدساتنا.