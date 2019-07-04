بالصور| اللجنة الرياضية اقليم غزة تفتتح بطولة (فلسطين مش للبيع)

افتتحت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي اقليم غزة منطقة الرضوان والنصر بطولة القدس "فلسطين مش للبيع".

وذلك بالتعاون مع إدارة وحارة ملعب التوحيد، ويشارك ضمن هذه البطولة ٢٦ فريقاً بعضها يحمل أسماء شهداء وكذلك فرق ممثلة عن مساجد وشعب منطقة الرضوان والنصر.

وانطلقت مبارايات الافتتاح على أرض ملعب التوحيد بحي الشيخ رضوان .

وانطلقت المباراة الاولى بين فريقي "التوحيدXالشهيد رائد الريفي"، وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين لتحقيق الفوز وانتهت لمصلحة فريق التوحيد بنتيجة 1-0

فيما كانت المباراة الثانية بين فريقي "الشهيد اسماعيل غانمX مسجد الشهيد ماجدالحرازين" سجلت بنتيجة 3-0 لصالح فريق الشهيد إسماعيل غانم اداريا بعد انسحاب فريق الشهيد ماجد الحرازين.

وكانت المباراة الثالثة بين فريق الشهيد "محمود مقدادX الشهيد أحمد بدوي" انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-0

ومن المقرر أن تتواصل البطولة على مدار أيام بعد صلاة العصر مباشرة على أرض ملعب التوحيد.

























































































