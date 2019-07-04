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في المنطقة الشرقية

صور| اللجنة الرياضية تختتم بطولة عائدون الكروية في رفح

  • فلسطين اليوم - رفح
  • 21:22 - 04 يوليو 2019
بطولة عائدون الكروية بطولة عائدون الكروية
بنك فلسطين
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اختتمت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي في إقليم رفح بطولة عائدون لكرة القدم، على ملعب شيخ العيد الترابي خلف بلدية الشوكة.

وانطلقت البطولة بحضور الاخ/ منير يونس عضو اللجنة الرياضية في محافظة رفح والاخ مسئول اللجنة الرياضية في المنطقة الشرقية بمشاركة ٨ فرق ممثلة عن مساجد المنطقة.

وحصد فريق مسجد/مصعب بن عمير لقب البطولة بتغلبه على نظيره فريق مسجد الرباط بنتيجة (3-2).

الجدير بالذكر أن هذه البطولة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة الرياضية الصيفية التي أطلقتها اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي في إقليم رفح.


بطولة عائدون الكروية
بطولة عائدون الكروية
بطولة عائدون الكروية
بطولة عائدون الكروية
بطولة عائدون الكروية
بطولة عائدون الكروية
بطولة عائدون الكروية
بطولة عائدون الكروية
بطولة عائدون الكروية
بطولة عائدون الكروية
بطولة عائدون الكروية

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