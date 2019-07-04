رسميًا.. آريين روبن يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم الهولندى آرين روبن لاعب جناح بايرن ميونيخ السابق، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائى فى الوقت الذى كان الجميع ينتظر إعلانه وجهته المقبلة بعد نهاية عقده مع العملاق البافارى.

وطبقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن روبن استقر على اعتزال كرة القدم نهائيًا وتعليق حذائيه بعد نهاية مشواره مع البايرن، بعد أن فشل فى الحصول على عرض مناسب من أحد الأندية الكبيرة.

بدأ الجناح الهولندى الطائر مشواره الكروى فى صفوف نادى جرونينجن، قبل الانتقال إلى إيندهوفن، ثم إلى تشيلسى الإنجليزى، ومنه إلى ريال مدريد، بينما كانت أكبر إنجازاته مع بايرن ميونيخ الذى قضى فى صفوفه 10 سنوات.

نجح روبن صاحب الـ36 عامًا فى الحصول على 8 ألقاب للدورى الألمانى الممتاز رفقة العملاق البافارى، بالإضافة إلى دورى أبطال أوروبا عام 2013، بينما خاض العديد من المواجهات الكبيرة مع المنتخب الهولندى، أبرزها الوصول إلى المباراة النهائية فى مونديال 2010.