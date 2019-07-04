نواب أردنيون ينسحبون من مؤتمر أوروبي لوجود وفد "إسرائيلي"

قال مساعد رئيس البرلمان الأردني النائب إبراهيم القرعان إن وفدا نيابيا أردنيا انسحب من أعمال اليوم الأول لمؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، المنعقد حالياً في لوكسمبورغ، احتجاجاً على ترتيب موقع جلوسه بجوار وفد إسرائيلي.

وأضاف النائب "القرعان" إن الوفد الذي يضم أيضا النائبين عبد الله عبيدات وعزيز العبيدي، انسحب بعد تفاجئه بأن المقعد المخصص له ملاصق، وعلى الطاولة نفسها المعدة للوفد الإسرائيلي.

ورفض منظمو المؤتمر تغيير مقعد الوفد الأردني، بعد عدة محاولات من الوفد بذريعة أن هذه إجراءات وقواعد لا يمكن تغييرها، وأدى ذلك لانسحاب الأردنيين لقاعة المؤتمر، حيث أكد النائب أن هذا الموقف يأتي انطلاقا من مبادئنا وأخلاقنا التي لا تسمح لنا بالجلوس مع الكيان الصهيوني قاتل الأطفال والشيخ والنساء والمغتصب للمقدسات- قال النائب إبراهيم القرعان.