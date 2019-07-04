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مصدر "اسرائيلي" يكشف سبب سماح الاحتلال بدخول المساعدات الدولية لغزة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:28 - 04 يوليو 2019
معبر كرم ابو سالم معبر كرم ابو سالم
بنك فلسطين
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أكد مصدر "إسرائيلي"، اليوم الخميس، أن "إسرائيل" تتيح الفرصة أمام المساعدات الدولية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ونقلت الاذاعة العبرية عن المصدر قوله، إن تقديم المساعدات لغزة مسموح لكن بشرط استمرار الهدوء في القطاع ووقف جميع الأعمال التي وصفها بالعنيفة على السياج الفاصل أو إطلاق البالونات الحارقة.

وأضاف "إسرائيل ستتخذ كل الوسائل المتوفرة لها من أجل وقف هذا العنف والمساس بمجرى الحياة الطبيعية في التجمعات السكنية المحيطة بالقطاع".

وكان موقع واللا العبري، أكد دولة قطر وافقت على تمويل مشروع المنطقة الصناعية المقترحة عند معبر كارني شرق مدينة غزة والتي من المتوقع أن توفر فرص العمل لـ5000 فلسطيني.

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