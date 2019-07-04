القبض على شخص بحوزته 39 قطعة أثرية بنابلس

ألقت شرطة السياحة والآثار القبض الخميس على شخص في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد أن ضبطت بحوزته مواد أثرية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وصلت معلومات لشرطة السياحة والآثار عن وجود مواد أثرية مع أحد الأشخاص قادماً من جنوب نابلس باتجاه المدينة.

وعلى الفور، قامت شرطة السياحة والآثار بإسناد من دورية مركز شرطة المدينة، بإلقاء القبض عليه وبحوزته 39 قطعة أثرية متنوعة تعود لحقب وعصور تاريخية متفاوتة، حسب تقديرات دائرة الآثار التي رافقت مهمة الشرطة.

وضمت القطع الأثرية ختما وخاتما ومروادين وقطعة حجرية أثرية على شكل عملة.

وبعد سماع أقوال المشتبه به، قامت الشرطة بتوقيفه لحين إحالته والمضبوطات التي بحوزته، للنيابة العامة استكمالاً للإجراءات القانونية أصولاً.