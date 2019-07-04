ما قصة تمثال الحرية في السعودية.. هل عاد زمن الأصنام أم هي ثقافة؟

أثار مجسم تمثال الحرية الذي سمحت بنصبه هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على واجهة كورنيش الحمراء في مدينة جدة غربي البلاد، موجهة من السخط والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي مما وصلت إليه المملكة السعودية في تقليد الغرب ونقل ثقافتهم بحذافيرها وسط المخالفات الشرعية الدينية.

لكن بعض المغردين دافعوا عن وجود تمثال الحرية في مدينة جدة، مؤكدين أن ذلك عبارة عن تبادل الثقافات العربية والغربية وليس كما يدعي عدد كبير من النشطاء بان التمثال عبارة عن صنم وهو بداية لعودة الأصنام إلى بلاد الحرمين.

وكانت هيئة الترفيه السعودية أكدت وفقاً لوسائل اعلام سعودية بأن تمثال الحرية مؤقت، وتم نصبه لاستخدامه في أحد العروض الترفيهية المصاحبة لفعاليات موسم جدة، بهدف تقديم جوانب من الثقافة الأمريكية، وذلك بعد نجاح عروض مشابهة لدول أخرى في الأسابيع الماضية.

"وكالة فلسطين اليوم" رصدت تعليقات مؤيدة وأخرى معارضة لنصب تمثال الحرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

حيث فيما سخر بعض المؤدين لوجود التمثال كثقافة فكرية من بعض المعارضين كقول أحدهم: "في ناس خايفة من التمثال عشان ما يجي بكره ويعبدونه، اقترح على هيئة الترفيه وضع عبارة تحته مكتوب فيها هذا تمثال للزينة وليس للعبادة".

الناشط عبد الله بن سعد آل معيوف غرد عبر صفحته بتوتير بالقول: "توضع الأدلة في غير مواضعها فيستشهدون بآيات عبادة الأصنام ليحرموا بها التماثيل التي تجعل للزينة! أولا يعلمون أن الله سخر لعبده سليمان الجن تعمل له التماثيل (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل) فلو كانت تماثيل الزينة محرمة فكيف يمتن الله بها على نبيه سليمان!".

وكتب أخر: "هذه فرقة أمريكية تقدم عروض فنية والتمثال خاص فيهم وليس لهيئة الترفيه وسيجلسون لمده ٣ أيام بعدها ويغادرون ثم تأتي فرقة هندية وبعدها فرقه سعودية وليست كما يعتقد البعض بأنها عبارة عن أصنام".

فيما غرد سليمان الطوالة بالقول: "لم تكن الحرية في يوم من الأيام عبارة عن تمثال يرمز إلى التبعية وتغيير القيم، حريتنا تنبع من تعاليم ديننا وما نراه الآن هو المسارعة في تغيير المجتمع وبالقوة والمال والإعلام".

أما بدر العواضي الذي كتب عبر صفحته في تويتر: "ليس من الثقافة والتطور أن تأخذ وتتعلم من قيم اليهود والنصارى وترفع في أرض التوحيد ومنبع العقيدة تماثيل ترمز للتحرر والإنسلاخ عن الدين والعُرف اللهم إنا نبرأ إليك من الأصنام والأوثان وعبّادها ونشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم".