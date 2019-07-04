مانشستر سيتي يعزز وسطه بصفقة انتقال قياسية

أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز لكرة القدم الخميس، تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الدولي الإسباني رودريغو هرنانديز من أتلتيكو مدريد، وذلك بموجب عقد لمدة 5 أعوام مقابل 70 مليون يورو في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي.

ونشر سيتي على موقعه الرسمي "يسر مانشستر سيتي الإعلان عن التوقيع مع لاعب الوسط الإسباني رودري".

ورد هرنانديز التحية لفريقه الجديد قائلا "ما حققه سيتي في الموسمين المنصرمين كان مذهلا وأتطلع لأن أكون جزءا من هذه التشكيلة المليئة بالمواهب"

وتابع "ليس فقط الألقاب التي فازوا بها، بل الطريقة التي أداروا بها ذلك، اللعب بإسلوب هجومي في كل الأوقات. هو أسلوب يحمسني، كما تفعل طموحات النادي".

وانضم "رودري" رسميا إلى سيتي بعد يوم من إعلان نادي العاصمة الإسبانية تفعيل اللاعب بند تحريره من عقده الذي كان سينتهي في 30 يونيو 2023، وقد وصلت قيمته إلى 70 مليون يورو (63 مليون جنيه استرليني).

وبات رودريغيز (23 عاما) أغلى صفقة في تاريخ بطل إنجلترا، متخطيا صفقة الجزائري الدولي رياض محرز مقابل 60 مليون جنيه أسترليني العام الماضي من ليستر سيتي.

واستبق نادي العاصمة الإسبانية رحيل هرنانديز بالتعاقد مع مواطنه لاعب الوسط الدفاعي ماركوس ليورنتي من الجار اللدود ريال مقابل 40 مليون يورو.

ولم يمضِ هرنانديز سوى عام واحد فقط مع الفريق الأول لأتلتيكو، حيث تدرج في الفئات العمرية قبل أن يرحل إلى فريق صغار فياريال.

واستعاد أتلتيكو خدمات لاعب الوسط في يونيو 2018 مقابل 25 مليون يورو، فتألق هرنانديز بقميص الـ "كولشونيرو" ما جذب انتباه مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا الذي أعرب عن رغبته بالتعاقد معه.