فقدان أكثر من 70 مهاجراً قبالة سواحل تونس

فقدت آثار أكثر من 70 مهاجراً اليوم الخميس، قبالة سواحل جرجيس التونسية انطلقوا من السواحل الليبية قبل يومين تجاه أوروبا.

وقال رمضان بن عمر المتحدث بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي منظمة حقوقية تعنى بمسائل الهجرة، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الحرس البحري أنقذ 4 أو 5 مهاجرين من بين 82 مهاجرا.

وأوضح بن عمر أن المهاجرين انطلقوا من السواحل الليبية قبل يومين على متن قارب مطاطي لكنهم تاهوا في عرض البحر وفقد حتى الآن حوالي 75 مهاجرا.

وتجري وحدات الحرس البحري عمليات تمشيط أمام سواحل جرجيس بحثا عن المفقودين من بين المهاجرين.