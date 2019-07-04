غانتس يبدأ حملته الانتخابية بهجوم ضد نتنياهو

اتهم رئيس حزب كحول لفان الجنرال بيني غانتس، حكومة نتنياهو بعدم توفير الحماية والأمن للمستوطنين في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة الذين يتعرضون لخطورة "البالونات والطائرات الحارقة" والصواريخ.

وقال غانتس خلال جلسة لحزبه في مدينة عسقلان المحتلة ضمن حملته الانتخابية الجديدة:" نجلس اليوم في مدينة عسقلان ونريد أن نقدم خطتنا لتوفير الأمن والحماية لهم، فالمستوطنين لديهم فقط ما بين "20 إلى 25 ثانية" للوصول إلى الملاجئ حال أطلقت الصواريخ تجاههم من قطاع غزة".

وأضاف وفقاً للمستوطنين7: "إن إعادة توفير الحماية والامن للمستوطنين في غلاف غزة يبدأ من استعادة قوة الردع، فعندما يطلق الفلسطينيون طائرة ورقية علينا إطلاق صاروخ تجاههم، منبهاً إلى أن حكومة نتنياهو لا يعنيها توفير الحماية والامن للمستوطنين بقدر ما يهمها نقل مطار سدي دوف والملف النووي الإيراني والطائفة الأثيوبية".

وأشار في حال نجحنا –حزب كحول لفان- في الفوز بالانتخابات فإننا سنغير هذا الواقع في المستوطنات المحاذية لغزة ونعيد قوتنا ونوفر الأمن والحماية للمستوطنين.