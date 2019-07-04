نواب أمريكيون يطالبون ترامب بالتحرك ضد ايران

طالب ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحرك ضد انتهاكات إيران النووية كما يزعمون.

ووجه النواب الثلاثة وهم "ماركو روبيو وتيد كروز وتوم كوتون رسالة إلى ترامب جاء فيها: " بعد ما كشفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تنتهك القيود بشأن تخزين اليورانيوم المخصب منخفض النسبة وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي (JCPOA)، وبعد ما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستخصب اليورانيوم إلى أعلى من السقف الذي يحدده الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، علينا أن نزيد الضغط على البرنامج النووي الإيراني، وتحديدا بإنهاء الإعفاءات النووية المدنية التي أصدرتها وزارة الخارجية في وقت سابق".

وطالب النواب، بالتحرك من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 لعام 2015، والذي يحظر على إيران النشاطات النووية خارج الاتفاق.

وقال الأعضاء الجمهوريون الثلاث بمجلس الشيوخ الأميركي "إن ترامب قرر بشكل صحيح الانسحاب من الاتفاق الذي منح إيران الكثير بينما فرض قيودًا قليلة جدًا".

وأضافوا أن الولايات المتحدة لم تعد "تواصل المضي قدما في طريق يكون نتيجته المتوقعة المزيد من العنف والمزيد من الإرهاب والتهديد الحقيقي".

كما أثنوا على ترامب لإعادة الضغط الاقتصادي بشكل صحيح على إيران لتعويض الآثار الكارثية للاتفاق النووي والضغط عليهم للتفاوض حول اتفاق أفضل".

ورأى هؤلاء النواب أن الإعفاءات المدنية النووية يجب أن تُلغى بما في ذلك في مركز أجهزة الطرد المركزي في منشأة "فوردو" والسماح بإنتاج الماء الثقيل المتصل بالبلوتونيوم، وتطوير الصواريخ البالستية.

يُشار إلى أن إيران اتجهت إلى زيادة انتاج اليورانيوم المخصب بعد انسحاب غير موفق للولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه مع الدول العظمى عام 2015.