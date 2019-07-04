الصحة تنعي أحد كوادرها المؤسسين الدكتور محمد سلامة

نعت وزارة الصحة الفلسطينية أحد كوادرها المؤسسين الدكتور محمد سلامة، طبيب استشاري جراحة العظام والمفاصل، وعضو جمعية جراحي العظام العرب، والذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الخميس، بمدينة غزة، بعد حياة قضاها في خدمة وطنه وأبناء شعبه.

وقالت وزارة الصحة في بيانها، إن الدكتور سلامة كان أحد القامات الصحية الوطنية والتي يشهد لها بالعمل الصحي الوطني، حيث شارك وعمل على تأسيس خدمات صحية وطنية داخل فلسطين، كان لها الدور الأبرز في التخفيف من معاناة شعبنا.

وأشارت الوزارة إلى أن الدكتور سلامة، عمل كأول طبيب استشاري في مجال جراحة العظام في مجمع الشفاء الطبي، وعمل على تأسيس قسم العظام في كبرى مستشفيات قطاع غزة، كمجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي، إبان عهدي الاحتلال والسلطة الوطنية الفلسطينية.

كما شغل د. سلامة العديد من المناصب الصحية الكبرى والتي كان أبرزها شغول رئيس قسم العظام بمجمع الشفاء الطبي، ومدير عام الاسعاف والطوارئ بوزارة الصحة، حيث شُهد له بالعمل الجاد والتطوير المستمر لصالح أبناء شعبه.

واختتمت الوزارة بيان نعيها، بالدعاء بأن يثبت ذوي المرحوم ويرزقهم الصبر، وأن يثيب المرحوم عظيم الأجر على جليل الخدمات التي قدمها لوطنه ولأبناء شعبه.