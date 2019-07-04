وفد من الجهاد يزور وزارة الشباب والرياضة

نظمت حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة صباح اليوم الخميس، زيارة لوزارة الشباب والرياضية في إطار سعيها المتواصل للتعاون والعمل المشترك مع الوزارات ومؤسسات العمل المدني.

وترأس الوفد الزائر الدكتور عمر شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي , والاستاذ خميس الهيثم مسؤول إقليم غزة , وكان في استقبال الوفد الزائر الأستاذ أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدراء وأعضاء من الوزارة .

وخلال الزيارة تباحث الطرفان في سبل التعاون المشترك بينهما لخدمة الشباب الفلسطيني , من خلال تنفيذ العديد من البرامج المشتركة .

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الحركة بمدينة غزة والوزارة , بهدف العمل على تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالشباب عبر صندوق دعم الشباب , والمشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية والمخيمات الصيفية التي تقيمها الوزارة .