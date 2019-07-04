11 أسيراً يتحدّون الاعتقال «الإداري» بأمعائهم الخاوية

يبدو أن معركة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع سياسة الاعتقال "الإداري" التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم ماضية في طريقها إلى مزيد من التصعيد، لا سيما في ظل تزايد أعداد الأسرى الذين يلتحقون تباعا بمعركة الأمعاء الخاوية؛ لانتزاع حريتهم وكسر سياسات مصلحة السجون بحقهم عبر سياسة التجديد المتواصل لاعتقالهم الإداري.

ويواصل 11 أسيراً إضرابهم عن الطعام منذ فترات متفاوتة، احتجاجا على اعتقالهم الإداري التعسفي.

والأسرى المضربون هم: القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جعفر عز الدين من بلدة عرابة في جنين، والأسير إحسان عثمان (21 عاما) من بلدة بيت عور التحتا في محافظة رام الله، اللذان يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي، والأسيران محمد نضال أبو عكر ومحمد عطية الحسنات من مخيم الدهيشة في بيت لحم، والأسير حذيفة حلبية من بلدة ابو ديس بالقدس المحتلة، وثلاثتهم يقبعون في سجن النقب الصحراوي، وشرعوا بالإضراب عن الطعام منذ الاثنين الماضي.

كما يواصل 5 أسرى من محافظة الخليل إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ 9 أيام، وهم: الشقيقان محمود وكايد الفسفوس (29 و30 عاماً)، وغضنفر ابو عطوان (26 عاما)، وعبد العزيز سويطي (30 عاما)، وسائد النمورة (27 عاما)، اضافة للأسير سائد زهران (31 عاما).