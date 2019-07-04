جهود قانونية مكثفة لإلغاء قرار الإعتقال الإداري بحق عز الدين

أفاد رئيس الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الاستاذ جواد بولس، أن جهود قانونية مكثفة تبذل لإلغاء قرار الإداري بحق الاسير جعفر عز الدين ( 48 عاما ) من بلدة عرابة قضاء جنين، والمضرب عن الطعام منذ 20 يوما، والذي يحتجز في عزل معتقل مجيدو.

وأوضح بولس ان الاسير عز الدين لجأ الى خيار الإضراب بعد قيام نيابة الإحتلال بتحويله للإعتقال الإداري، علما انه اعتقل يوم 19 يناير من العام الحالي، وحكم عليه بالسجن الفعلي بخمسة شهور، وكان من المفترض ان يتم إطلاق صراحه يوم 16 من الشهر الماضي، ولكن قبل إنهاء حكمه بثلاث أيام حول للإعتقال الإداري لمدة 3 شهور.

وأضاف بولس " اليوم كان جلسة في محكمة عوفر العسكرية، حضرها الأسير جعفر، والذي ظهر بوضع صحي صعب، حيث إنخفض وزنه كثيرا، وكان يستند في المشي والحركة على شرطة المحكمة، وانه تم الطلب من النيابة بضرورة توضيح الاسباب التي ادت الى التعامل معه بهذه الطريقة، وتحويله للإعتقال الإداري، حيث اجلت الجلسة ليوم 14 من الشهر الحالي".

يذكر ان الاسير عز الدين متزوج وأب لسبعة أبناء؛ وهو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال في اعتقالات سابقة، ويعد من قيادات الحركة الأسيرة الذين شاركوا في معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.