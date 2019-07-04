إسرائيل تبيع محطة الطاقة القريبة من غزة للصين

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الأربعاء، شراء شركة MRC ذات الملكية المشتركة الصينية والإسرائيلية لمحطة الطاقة الكهربائية المعروفة باسم "تبور ألون" الواقعة في محيط منطقة أشكلون القريبة من قطاع غزة.

ووفقا لموقع غلوبس العبري، تم بيع المحطة للشركة الصينية مقابل 1.87 مليار شيقل، حيث يدور الحديث عن المرة الأولى التي تدخل فيها شركة صينية مجال إنتاج الكهرباء في إسرائيل.

هذا وتطرق شتاينتس إلى المخاوف من غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء بيع المحطة للشركة الصينية، في ظل تبني الأخير سياسية عدائية تجاه الصينيين، مطمئنا أن ذلك لن يتسبب في غضب ترامب.