مواقع التواصل تغضب لاستضافة مغنية "مخلة" في السعودية

من جديد.. يسخط السعوديون والعرب على ما يحدث في السعودية في الآونة الأخيرة من انفتاح لم يحدث من قبل في هذه الدولة تحديداً، وكان آخرها غضبهم وسخطهم من إعلان "هيئة الترفيه"، التي يرأسها المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، استضافة مغنية أمريكية مثيرة للجدل.

فقد أعلنت فعالية "موسم جدة" استضافة المغنية الأمريكية نيكي مناج، في الثامن عشر من تموز/ يوليو الجاري، وهي المغنية التي دوماً تتباهى بتعرّيها المستمر في كافة حفلاتها.

هيئة الترفيه السعودية بدأت من شهور مضت باستضافة مطربين أجانب، ما أحدث جدلاً واسعاً داخل الشارع السعودي والعربي، زاد حدته بعد نيتها استضافة مناج.

وقد شعر السعوديون الغاضبون والعرب أن استضافة هذه المغنية تحديداً هو استفزاز لمشاعر السعوديين والعرب، خاصةً أن المغنية قد وجهت إهانة كبرى للإسلام والمسلمين في أغنية قديمة لها، فكان هاشتاغ #الترفيه_تستضيف_مغنيه_إباحية"، للرد على هذا القرار وقد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وبات ترند عالي في تويتر تحديداً.

فقد كتب أبــــو وســـــام:" نحن مستهدفون في ديننا، نحن مستهدفون في وطننا

دافعوا عن دينكم، دافعوا عن وطنكم".

فيما علقت نـورة الدوسـري:"لا نريد ترفيه محرم، لا نريد قياده سيارة

لانريد إسقاط ولاية، لانريد فساد وإفساد، نريد سكن، نريد وظيفه

نريد إلغاء الضرائب، نريد عوده هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر،

نريد سعوديتنا القديمة".

فيما كتب يزيد الغانم:" هنالك من يسيء فهم الحرية، فهو يفهم أن الغلط حرية، هي حرية عقلية في اختيار الأنسب، باحترام ذاتك ومجتمعك وعقيدتك واعتقاداتك، ليس التحرر والعيش كالبهيمة".

أما مجهول فكتب:" نبرأ الى الله بما تفعله هيئة الترفيه"

فيما رد نصراوي:" نبغاكم تخافوا الله فينا. ولا تكونوا سبب لعذابه، بين ومكة والمدينة وعلي ابواب موسم الحج تستضيفون مثل هذه

( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).