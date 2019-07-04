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خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:06 - 04 يوليو 2019
سجون سجون
بنك فلسطين
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أفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم الرابع من يوليو أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

من جنين/ الأسير أيهم فؤاد نايف كمامجي المحكوم بالسجن المؤبد مرتين ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.
والأسير أمجد عزت حسن مصطفى (50 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون. 

والأسير حمزة الطقطوق من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في السجون.

والأسير محمد خالد داود (38 عاماً) من قلقيلية، المحكوم بالسجن 18 عامًا، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير بسام شفيق عطية كتيع من مدينة غزة، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في السجون.

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