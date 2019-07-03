مدرب البرازيل يكافئ لاعبيه بعد الفوز على الأرجنتين

سيستمتع "لاعبو المنتخب البرازيلي بيوم حر الأربعاء، بعد نجاحهم في إقصاء المنتخب الأرجنتيني في الدور نصف النهائي من كوبا أمريكا 2019، وسيعودوا إلى معسكر المنتخب مساء نفس اليوم، استعدادا للسفر إلى ريو دي جانيرو، حيث يخوضون المباراة النهائية أمام تشيلي أو بيرو.

وسُمح للاعبي (الكناري) الـ23 بالخروج من معسكر المنتخب لقضاء بضع ساعات مع أسرهم أو التنزه في مدينة بيلو هوريزونتي، عاصمة ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، بجنوب شرقي البلاد.

وكان المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تيتي، قد أخذ هذا القرار بعد فوز منتخب بلاده على نظيره الأرجنتيني بثنائية نظيفة على ملعب (مينيراو) فجر الأربعاء.

ويدين (السيليساو) بالفضل في هذا الفوز لنجم مانشستر سيتي الإنجليزي جابرييل جيسوس الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 19، ثم مرر كرة الهدف الثاني لروبرتو فيرمينو في الدقيقة 71.

وسيتحدد الطرف الثاني في نهائي كوبا أمريكا 2019 في المباراة التي ستجمع تشيلي وبيرو فجر الخميس على ملعب (أرينا دو جريميو) بمدينة بورتو أليجري.

وسيعود لاعبو المنتخب البرازيلي إلى المعسكر في تمام الساعة 7:00 مساء بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت جرينتش) الأربعاء، ثم يستقلون الطائرة بعد ذلك بساعتين متجهين إلى ريو دي جانيرو.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الخامسة التي تستضيف فيها البرازيل بطولة كأس أمريكا، حيث استضافت سابقا نسخ البطولة أعوام (1919 و1922 و1949 و1989) ودائما ما كانت تتوج بلقب البطولة الأقدم في العالم.