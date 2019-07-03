الاتحاد الفلسطيني يتهم الاحتلال بعرقلة نهائي الكأس

اتهم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الاحتلال الإسرائيلي، بعرقلة إقامة لقاء إياب نهائي كأس فلسطين، الذي كان مقررًا اليوم الأربعاء على ملعب نابلس، بين فريقي مركز بلاطة وخدمات رفح.

وكان الاحتلال قد سمح لبعثة بلاطة بالتوجه إلى قطاع غزة، مع منع عدد من لاعبيه وإدارييه من مرافقة الفريق، وقد انتهى لقاء الذهاب هناك بالتعادل (1-1).

وأصدر الاتحاد الفلسطيني بيانا، اليوم، أعرب فيه عن أسفه لتأجيل مباراة الإياب، نتيجة "التدخل السافر لسلطات الاحتلال الصهيوني، بحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأساسي في لعب كرة القدم".

وأكد الاتحاد أن سلطات الاحتلال، لا تزال ترفض منح التصاريح لدخول وفد خدمات رفح، بذريعة "الأسباب الأمنية".

وأشار إلى موافقة الاحتلال على دخول 4 أفراد فقط، من أصل 35 شخصا، وهم: رئيس النادي، ونائب الرئيس، وطبيب البعثة، ولاعب واحد فقط، إلى جانب الموافقة على دخول إداريين اثنين، شريطة خضوعهما للاستجواب عند المعبر.

وقال الاتحاد الفلسطيني إن الاحتلال يبدو مصممًا هذا العام، على عدم إجراء المباراة على الإطلاق.

ودعا الاتحاد المحلي الفيفا، والاتحادات الدولية الأخرى الواقعة تحت مظلته، إلى مساعدة الكرة الفلسطينية باتخاذ إجراءات فعالة.