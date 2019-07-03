هنية يهاتف زوجة الشيخ القائد حسن يوسف

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء زوجة القائد الشيخ حسن يوسف ونجله أويس، مؤكدًا لهم وقوف الحركة وقيادتها وأبناء الشعب الفلسطيني إلى جانبهم وإلى جانب الشيخ.

وأشار هنية خلال اتصاله إلى أن هذه الابتلاءات على الطريق لا تزيد الشيخ وبيته إلا ثباتًا ويقينًا ورضى، مشددًا على أن كل المحاولات للنيل من هذه القامة وهذا البيت المجاهد المرابط ستبوء بالفشل.

وأضاف أن الشيخ حسن يوسف أحد مؤسسي حركة حماس، وبيته بيتنا بيت فلسطيني أصيل، معبرًا في الوقت نفسه عن اعتزازه وتقديره لحركة التضامن الجارية مع الشيخ وأسرته، ووقوف المجموع الوطني معه، وخاصة قادة الفصائل من حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والديمقراطية والتيار الإصلاحي وباقي الجبهات والقوى الفلسطينية.

واستمع رئيس الحركة خلال الاتصال إلى موقف أصيل وثابت من زوجة الشيخ وأبنائه، واعتزازهم بحركة حماس وحبهم لفلسطين، ونقلوا عن الشيخ حسن يوسف من سجنه أنه مطمئن وعلى يقين أن الله لن يضيعه وأسرته.